Карлсен продолжает лидировать после 16 туров на ЧМ по блицу

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен продолжает лидировать на чемпионате мира по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге.

РИА Новости

Норвежец имеет в активе 13,5 очка после 16 игр. Второе место занимает поляк Ян-Кшиштоф Дуда с 13 баллами. Третьим идёт американец Хикару Накамура — 11,5 очка. Четвёртое место делят пять гроссмейстеров — россияне Владислав Артемьёв, Пётр Свидлер, Жамсаран Цыдыпов, представитель Армении Левон Аронян и израильтянин Борис Гельфанд. У них по 11 баллов. Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен единолично возглавил таблицу ЧМ по блицу.