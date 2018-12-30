Карлсен продолжает лидировать после 16 туров на ЧМ по блицу
- РИА Новости
Норвежец имеет в активе 13,5 очка после 16 игр.
Второе место занимает поляк Ян-Кшиштоф Дуда с 13 баллами.
Третьим идёт американец Хикару Накамура — 11,5 очка.
Четвёртое место делят пять гроссмейстеров — россияне Владислав Артемьёв, Пётр Свидлер, Жамсаран Цыдыпов, представитель Армении Левон Аронян и израильтянин Борис Гельфанд. У них по 11 баллов.
Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен единолично возглавил таблицу ЧМ по блицу.