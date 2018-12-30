Карлсен продолжает лидировать после 16 туров на ЧМ по блицу

Короткая ссылка
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен продолжает лидировать на чемпионате мира по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге.
Карлсен продолжает лидировать после 16 туров на ЧМ по блицу
  • РИА Новости

Норвежец имеет в активе 13,5 очка после 16 игр. 

Второе место занимает поляк Ян-Кшиштоф Дуда с 13 баллами.

Третьим идёт американец Хикару Накамура — 11,5 очка.

Четвёртое место делят пять гроссмейстеров — россияне Владислав Артемьёв, Пётр Свидлер, Жамсаран Цыдыпов, представитель Армении Левон Аронян и израильтянин Борис Гельфанд. У них по 11 баллов.

Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен единолично возглавил таблицу ЧМ по блицу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить