Родина, Павлюченкова и Звонарёва вышли во второй круг теннисного турнира в Китае

Россиянки Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва и Евгения Родина вышли во второй круг теннисного турнира в Китае.

Reuters

Павлюченкова одержала победу над представительницей Румынии Аной Богдан со счётом 6:0, 6:1. Звонарёва была сильнее спортсменки из Таиланда Люксики Кумхум — 6:3, 6:3. Родина обыграла Зарину Дияс из Казахстана в трёх сетах на тай-брейке. Счёт встречи — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7). Следующие соперницы российских теннисисток станут известны позже. Ранее Новак Джокович стал победителем выставочного турнира в Абу-Даби, обыграв Кевина Андерсона.