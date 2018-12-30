Родина, Павлюченкова и Звонарёва вышли во второй круг теннисного турнира в Китае

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Россиянки Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва и Евгения Родина вышли во второй круг теннисного турнира в Китае.
Родина, Павлюченкова и Звонарёва вышли во второй круг теннисного турнира в Китае
  • Reuters

Павлюченкова одержала победу над представительницей Румынии Аной Богдан со счётом 6:0, 6:1.

Звонарёва была сильнее спортсменки из Таиланда Люксики Кумхум — 6:3, 6:3.

Родина обыграла Зарину Дияс из Казахстана в трёх сетах на тай-брейке. Счёт встречи — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Следующие соперницы российских теннисисток станут известны позже.

Ранее Новак Джокович стал победителем выставочного турнира в Абу-Даби, обыграв Кевина Андерсона.

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