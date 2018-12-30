Дзюба сделал выбор между Ивлеевой и Ургантом
- РИА Новости
«Ивлеева прикольная, у неё есть своя подача, она такая пацанка. Выберу её. Конечно, Урганта я тоже уважаю и люблю, но он уже надоел со своими «Ёлками!» — приводит слова российского нападающего «Спорт-Экспресс».
Также Дзюбе предложили сделать выбор между российским актёром Михаилом Ефремовым и журналистом, пресс-атташе московского «Спартака» Леонидом Трахтенбергом.
«Выберу Трахтенберга. С ним я знаком лично, у него сумасшедшие анекдоты. Вообще, у него много крутых историй», — ответил футболист.
Ранее Артём Дзюба рассказал о своей новогодней традиции.