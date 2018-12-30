Дзюба сделал выбор между Ивлеевой и Ургантом

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Нападающий сборной России и питерского «Зенита» Артём Дзюба сделал выбор между Анастасией Ивлеевой и Иваном Ургантом в ходе новогоднего блица.
Дзюба сделал выбор между Ивлеевой и Ургантом
  • РИА Новости

«Ивлеева прикольная, у неё есть своя подача, она такая пацанка. Выберу её. Конечно, Урганта я тоже уважаю и люблю, но он уже надоел со своими «Ёлками!» — приводит слова российского нападающего «Спорт-Экспресс».

Также Дзюбе предложили сделать выбор между российским актёром Михаилом Ефремовым и журналистом, пресс-атташе московского «Спартака» Леонидом Трахтенбергом.

«Выберу Трахтенберга. С ним я знаком лично, у него сумасшедшие анекдоты. Вообще, у него много крутых историй», — ответил футболист.

Ранее Артём Дзюба рассказал о своей новогодней традиции.

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