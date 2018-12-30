Почеттино назвал причины поражения «Тоттенхэма» от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино назвал причины поражения команды от «Вулверхэмптона» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Мы не контролировали должным образом мяч во втором тайме. «Тоттенхэм» много ошибался, нам не хватало энергии. Сложно было вернуться в игру после того, как соперник сравнял счёт. За последние несколько недель мы потратили много сил. Удерживать этот уровень сложно. Думаю, мы поплатились за усилия, которые приложили в других матчах. «Тоттенхэм» — не машина», — передаёт слова Почеттино ВВС.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону», пропустив два мяча в концовке матча.