Загитова проведёт символическое вбрасывание на матче КХЛ
Об этом казанский клуб сообщил в своём Twitter.
Встреча состоится на «Татнефть Арене» 30 декабря. Начало — 15:00 (мск).
Загитова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее Елизавета Туктамышева назвала лауреатов выдуманной ею премии в фигурном катании.
День! День матча! День последнего матча в году!— ХК Ак Барс (@hcakbars) 30 декабря 2018 г.
Дерби Татарстана – завершаем год игрой с «Нефтехимиком»!
📍«Татнефть Арена»
⏱15:00
🎫Билеты 👉 https://t.co/afpg2HoE3H
⚡️Специальный гость – Алина Загитова!
Об игре рассказываем здесь и на сайте 👉 https://t.co/WsgIv8evwgpic.twitter.com/vKbSVuh8Mt