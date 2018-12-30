Загитова проведёт символическое вбрасывание на матче КХЛ

День! День матча! День последнего матча в году!



Дерби Татарстана – завершаем год игрой с «Нефтехимиком»!

📍«Татнефть Арена»

⏱15:00

🎫Билеты 👉 https://t.co/afpg2HoE3H

⚡️Специальный гость – Алина Загитова!



Об игре рассказываем здесь и на сайте 👉 https://t.co/WsgIv8evwgpic.twitter.com/vKbSVuh8Mt