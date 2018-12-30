Загитова проведёт символическое вбрасывание на матче КХЛ

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Российская фигуристка Алина Загитова проведёт символическое вбрасывание на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».

Об этом казанский клуб сообщил в своём Twitter.

Встреча состоится на «Татнефть Арене» 30 декабря. Начало — 15:00 (мск).

Загитова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Елизавета Туктамышева назвала лауреатов выдуманной ею премии в фигурном катании.

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