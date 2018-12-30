Джонс победил Густафссона и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе
Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.
В 2017 году Джонс был дисквалифицирован за следы запрещённого препарата в крови на 15 месяцев. Атлетическая комиссия штата Невада вернула бойцу право участвовать в поединках в декабре 2018 года.
С 2015-го титул чемпиона UFC в этом весе принадлежал Даниэлю Кормье, однако 29 декабря боец от него отказался.
Ранее сообщалось, что россиянин Пётр Ян победил на турнире UFC 232.