Джонс победил Густафссона и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал победу над шведом Александром Густафссоном в бою за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории.

Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

В 2017 году Джонс был дисквалифицирован за следы запрещённого препарата в крови на 15 месяцев. Атлетическая комиссия штата Невада вернула бойцу право участвовать в поединках в декабре 2018 года.

С 2015-го титул чемпиона UFC в этом весе принадлежал Даниэлю Кормье, однако 29 декабря боец от него отказался.

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