Сборная США отыгралась с 0:4 за 10 минут, но уступила Швеции в матче МЧМ-2019

Сборная Швеции обыграла команду США в матче Молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу шведов.

Сборная Швеции вела 4:0 за 10 минут до конца встречи, но американцам удалось сравнять счёт. Во всех четырёх шайбах США принял участие Райан Пелинг, который сначала отдал передачу, а потом трижды забил, в том числе два гола на последней, 60-й минуте.

Победу шведам на исходе четвёртой минуты овертайма принёс Адам Боквист.

Ранее сообщалось, что сборная Канады обыграла команду Чехии в матче МЧМ-2019.