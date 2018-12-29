Хачанов занял третье место на теннисном турнире в Абу-Даби, обыграв Тима
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австрийца Доминика Тима в матче за третье место на выставочном турнире в Абу-Даби.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 10:3.
Напомним, что это второй матч на турнире между теннисистами.
До этого сильнее также оказался Хачанов — 7:6 (7:3), 6:3.
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