Хачанов занял третье место на теннисном турнире в Абу-Даби, обыграв Тима

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австрийца Доминика Тима в матче за третье место на выставочном турнире в Абу-Даби.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 10:3.

Напомним, что это второй матч на турнире между теннисистами.

До этого сильнее также оказался Хачанов — 7:6 (7:3), 6:3.

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