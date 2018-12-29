Адвокат рассказал, как Мамаев отметит Новый год

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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, как его подзащитный отметит Новый год.
Адвокат рассказал, как Мамаев отметит Новый год
  • РИА Новости

«Всё будет в общем режиме, как и у других заключённых в «Бутырке». Никаких преференций и исключений для него не делается. Родственники передали ему передачи и заказы», — заявил юрист в беседе с НСН.

По его словам, нет никаких сложностей с разрешёнными предметами, а дополнительные подарки невозможны.

«Лучший подарок — освобождение из-под стражи. К сожалению, пока это не состоялось», — добавил Бушманов.

Он также сообщил, что знакомиться с материалами дела они начнут после праздников.

Ранее жена футболиста Алана Мамаева рассказала телеканалу «360» о том, как планирует встречать Новый год без мужа.

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