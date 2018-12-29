СМИ: Футболист «Ростова» Гулиев согласовал условия личного контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев близок к возвращению в московский «Спартак».

Как сообщает Twitter-аккаунт Sport Inside, футболист уже согласовал условия личного контракта с красно-белыми. Московский клуб объявит о трансфере в ближайшее время.

Отмечается, что «Спартак» заплатит «Ростову» за игрока 60 млн рублей.

Гулиев является воспитанником красно-белых. За клуб с берегов Дона он выступает с начала 2018 года.

В нынешнем сезоне он сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Рубин» хотят заполучить футболиста «Спартака» Попова.