СМИ: Футболист «Ростова» Гулиев согласовал условия личного контракта со «Спартаком»

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Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев близок к возвращению в московский «Спартак».
СМИ: Футболист «Ростова» Гулиев согласовал условия личного контракта со «Спартаком»
  • РИА Новости

Как сообщает Twitter-аккаунт Sport Inside, футболист уже согласовал условия личного контракта с красно-белыми. Московский клуб объявит о трансфере в ближайшее время. 

Отмечается, что «Спартак» заплатит «Ростову» за игрока 60 млн рублей.

Гулиев является воспитанником красно-белых. За клуб с берегов Дона он выступает с начала 2018 года. 

В нынешнем сезоне он сыграл 14 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Рубин» хотят заполучить футболиста «Спартака» Попова.

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