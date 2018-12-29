Стал известен состав женской сборной России по биатлону на январские этапы КМ

По окончании соревнований «Ижевская винтовка» сформировался состав женской сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU по биатлону.

На Кубке мира российскую команду в январе представят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Валерия Васнецова (решением тренерского штаба), Наталья Гербулова, Лариса Куклина.



На Кубке IBU выступят Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Маргарита Васильева, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева (решением тренерского штаба).

Четвёртый этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе с 10 по 13 января 2019 года.

Ранее стал известен состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы КМ.