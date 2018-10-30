СМИ: «Фенербахче» интересуется Черчесовым в качестве кандидата на пост главного тренера клуба

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Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» рассматривает главного тренера сборной России Станислава Черчесова в качестве кандидата на пост наставника клуба.
СМИ: «Фенербахче» интересуется Черчесовым в качестве кандидата на пост главного тренера клуба
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, сделка вряд ли состоится, так как совмещение специалистом постов в клубе и сборной маловероятно.

«Фенербахче» недавно отправил в отставку главного тренера команды Филлипа Коку. После десяти туров турецкой Суперлиги команда занимает 15-е место в турнирной таблице и находится в одном очке от зоны вылета.

Ранее сообщалось, что Черчесов стал лауреатом международной премии Arctic Awards.

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