СМИ: «Фенербахче» интересуется Черчесовым в качестве кандидата на пост главного тренера клуба
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации издания, сделка вряд ли состоится, так как совмещение специалистом постов в клубе и сборной маловероятно.
«Фенербахче» недавно отправил в отставку главного тренера команды Филлипа Коку. После десяти туров турецкой Суперлиги команда занимает 15-е место в турнирной таблице и находится в одном очке от зоны вылета.
Ранее сообщалось, что Черчесов стал лауреатом международной премии Arctic Awards.