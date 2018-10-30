Главный тренер сборной России по футболу стал лауреатом международной премии Arctic Awards
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), Черчесов получил награду в специальной номинации «За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».
Отмечается, что организаторы приняли решение вручить награду 55-летнему специалисту досрочно, поскольку 1 декабря 2018 года — в день, когда должна состояться официальная церемония награждения, Черчесов будет находиться в Дублине на жеребьёвке отборочного этапа Евро-2020.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов не намерен совмещать работу в «Спартаке» и в сборной России.