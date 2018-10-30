Главный тренер сборной России по футболу стал лауреатом международной премии Arctic Awards

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал лауреатом международной премии Arctic Awards, вручаемой видным общественным деятелям, представителям культуры, бизнеса, спорта за вклад в развитие Арктического региона.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), Черчесов получил награду в специальной номинации «За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».

Отмечается, что организаторы приняли решение вручить награду 55-летнему специалисту досрочно, поскольку 1 декабря 2018 года — в день, когда должна состояться официальная церемония награждения, Черчесов будет находиться в Дублине на жеребьёвке отборочного этапа Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов не намерен совмещать работу в «Спартаке» и в сборной России.