Главный тренер сборной России по футболу стал лауреатом международной премии Arctic Awards

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал лауреатом международной премии Arctic Awards, вручаемой видным общественным деятелям, представителям культуры, бизнеса, спорта за вклад в развитие Арктического региона.
Главный тренер сборной России по футболу стал лауреатом международной премии Arctic Awards
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), Черчесов получил награду в специальной номинации «За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».

Отмечается, что организаторы приняли решение вручить награду 55-летнему специалисту досрочно, поскольку 1 декабря 2018 года — в день, когда должна состояться официальная церемония награждения, Черчесов будет находиться в Дублине на жеребьёвке отборочного этапа Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов не намерен совмещать работу в «Спартаке» и в сборной России.

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