Касаткина обыграла Цян на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Российская теннисистка Дарья Касаткина переиграла китаянку Ван Цян в стартовом матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 55 минут, завершилась со счётом 6:1, 2:6, 7:5 в пользу россиянки.

В этой же группе сыграет Мэдисон Кис из США.

Ранее Хачанов вышел в третий круг турнира ATP в Париже.