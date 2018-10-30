Касаткина обыграла Цян на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае

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Российская теннисистка Дарья Касаткина переиграла китаянку Ван Цян в стартовом матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае.
Касаткина обыграла Цян на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае
  • ©Panoramic
  • globallookpress.com

Встреча, продолжавшаяся 1 час 55 минут, завершилась со счётом 6:1, 2:6, 7:5 в пользу россиянки.

В этой же группе сыграет Мэдисон Кис из США.

Ранее Хачанов вышел в третий круг турнира ATP в Париже.

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