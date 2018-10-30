IWF высоко оценила прогресс Федерации тяжёлой атлетики России в вопросе борьбы с допингом

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Президент Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) Тамаш Аян дал оценку деятельности Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) в вопросе борьбы с допингом.
IWF высоко оценила прогресс Федерации тяжёлой атлетики России в вопросе борьбы с допингом
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«ФТАР добилась значительного прогресса на пути к чистому спорту и отбыла свою дисквалификацию. Кроме того, было восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). При этом мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией, впрочем, это касается и всех остальных федераций», — приводит слова Аяна Inside the Games.

ФТАР была отстранена на год за многочисленные допинговые нарушения российских спортсменов. Срок дисквалификации истёк 19 октября.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2020 года пройдёт в Москве.

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