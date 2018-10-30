В Египте погиб российский участник ЧМ по мотопарапланеризму

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Российский участник чемпионата мира по мотопарапланёрному слалому в Египте Вячеслав Николаев погиб из-за собственной ошибки, передаёт РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник в среде коллег спортсмена.
В Египте погиб российский участник ЧМ по мотопарапланеризму
  • ©pixabay.com

По словам собеседницы агентства, это были соревнования по слалому над водой на большой скорости. Она пояснила, что в случае падения спортсмена в воду срабатывает система «Агама» — при соприкосновении с водой растворяется специальная таблетка, затем игла протыкает баллон, который надувает спасательный жилет.

«Спасательную систему после перелёта необходимо правильно собрать. Есть определённые нюансы. Ошибку, которую допустил Вячеслав, все знают», — сказала она.

Собеседница отметила, что мотопарапланерист при падении под тяжестью 40-килограммового мотора сразу уходит под воду, и никакие спасатели не успеют до него добраться.

В июле сообщалось, что под Калугой разбился мотопараплан.

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