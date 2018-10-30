В Египте погиб российский участник ЧМ по мотопарапланеризму
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По словам собеседницы агентства, это были соревнования по слалому над водой на большой скорости. Она пояснила, что в случае падения спортсмена в воду срабатывает система «Агама» — при соприкосновении с водой растворяется специальная таблетка, затем игла протыкает баллон, который надувает спасательный жилет.
«Спасательную систему после перелёта необходимо правильно собрать. Есть определённые нюансы. Ошибку, которую допустил Вячеслав, все знают», — сказала она.
Собеседница отметила, что мотопарапланерист при падении под тяжестью 40-килограммового мотора сразу уходит под воду, и никакие спасатели не успеют до него добраться.
В июле сообщалось, что под Калугой разбился мотопараплан.