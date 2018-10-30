СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов зимой выделить Моуринью более £100 млн на трансферы

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить главному тренеру Жозе Моуринью более £100 млн на усиление команды в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что приоритетными позициями для усиления являются защитник и нападающий, поскольку в летнее трансферное окно клуб не смог заполучить ни одного игрока из списка тренера, в котором значились Гарри Магуайр («Лестер Сити»), Жером Боатенг («Бавария») и Рафаэль Варан («Реал»).

Ранее сообщалось, что скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч Российской премьер-лиги «Рубин» — «Спартак».