«Фратрия» напомнила «Спартаку» о своём требовании отстранить Глушакова

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» заявило, что не отказывается от своего требования относительно отстранения полузащитника Дениса Глушакова.

«Баннеры на матче «Рубин» — «Спартак» сделаны представителями КБ «Казань» и согласованы фан-клубом. Они отражают их видение ситуации. Наше заявление в силе», — говорится в сообщении «Фратрии» в Twitter.

Баннеры на матче "Рубин" - "Спартак" сделаны представителями КБ Казань и согласованы фанклубом. Они отражают их видение ситуации.



Наше заявление в силе. — Фратрия (@fratria) 30 октября 2018 г.

Как сообщает Sport24, во время предматчевой разминки фанаты «Спартака» оскорбляли Глушакова, а также разместили баннер с призывом не бойкотировать матчи, на котором были приведены слова Массимо Карреры: «Если вы болеете за «Спартак», вы должны ходить на стадион! Игроки и тренеры уходят, а «Спартак» остаётся!»

Ранее сообщалось, что «Фратрия» выступила против увольнения Карреры и потребовала отстранить Глушакова.