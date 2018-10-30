«Фратрия» напомнила «Спартаку» о своём требовании отстранить Глушакова
- РИА Новости
«Баннеры на матче «Рубин» — «Спартак» сделаны представителями КБ «Казань» и согласованы фан-клубом. Они отражают их видение ситуации. Наше заявление в силе», — говорится в сообщении «Фратрии» в Twitter.
Баннеры на матче "Рубин" - "Спартак" сделаны представителями КБ Казань и согласованы фанклубом. Они отражают их видение ситуации.— Фратрия (@fratria) 30 октября 2018 г.
Наше заявление в силе.
Как сообщает Sport24, во время предматчевой разминки фанаты «Спартака» оскорбляли Глушакова, а также разместили баннер с призывом не бойкотировать матчи, на котором были приведены слова Массимо Карреры: «Если вы болеете за «Спартак», вы должны ходить на стадион! Игроки и тренеры уходят, а «Спартак» остаётся!»
Ранее сообщалось, что «Фратрия» выступила против увольнения Карреры и потребовала отстранить Глушакова.