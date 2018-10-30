РПЛ не получила официального письма от «Урала» о переносе матча с «Оренбургом» на резервный стадион

Спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимир Пышкин сообщил, что организация не получала официального письма от екатеринбургского «Урала» о переносе матча 14-го тура с «Оренбургом» на резервный стадион.

«Официального письма в РПЛ не было, клуб выложил информацию только на официальном сайте. Кубок России проводит РФС, матч с «Нижним Новогородом» действительно будет там. А по игре чемпионата пока письмо не прислали, сегодня должны прислать его и все необходимые документы, фотографию поля. Если всё соответствует, то они будут играть там», — приводит слова Пышкина ТАСС.

«Урал» проведёт матч 1/8 финала с «Нижним Новгородом» на стадионе Уральской футбольной академии. Причиной переноса являются климатические условия уральского региона, которые мешают поддерживать необходимое качество газона на «Екатеринбург Арене».

Матч «Урал» — «Оренбург» запланирован на 10 ноября. Игра Кубка России с «Нижним Новгородом» пройдёт 31 октября.

Ранее сообщалось, что скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч РПЛ «Рубин» — «Спартак».