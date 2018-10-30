Томпсон о рекорде по реализации трёхочковых: Карри попросил обновить его достижение
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«Не знаю, смог бы я устанавливать все эти рекорды без системы, в которой играю, без этой команды и своих одноклубников. Во второй половине Стефен Карри посмотрел на статистику и сказал мне обновить его рекорд. Это многое говорит о его бескорыстности. То же самое касается и остальных парней, которые были на площадке и старались найти меня передачей», — приводит слова Томпсона ESPN.
В матче между «Голден Стейтом» и «Чикаго Буллз» Томпсон побил рекорд Карри, реализовав 14 трёхочковых бросков. Игра завершилась победой «Уорриорз» со счётом 149:124.
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