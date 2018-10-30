Леброн Джеймс высказался о пятом поражении «Лейкерс» в новом сезоне НБА
- Reuters
«Мы должны стать лучше. Знаем это. Мы говорим о терпении, но нельзя повторять одно и то же. Это безумие — ожидать другого результата, делая одно и то же. Так что нам нужно стать лучше. Мы не можем повторять одни и те же ошибки снова и снова», — приводит слова Джеймса ESPN.
«Лейкерс» потерпел пять поражений в семи сыгранных матчах регулярного чемпионата НБА, и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерз» потерпел пятое поражение в сезоне НБА, уступив «Миннесоте».