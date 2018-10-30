Леброн Джеймс высказался о пятом поражении «Лейкерс» в новом сезоне НБА

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал пятое поражение команды в семи сыгранных матчах нового сезона регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Леброн Джеймс высказался о пятом поражении «Лейкерс» в новом сезоне НБА
  • Reuters

«Мы должны стать лучше. Знаем это. Мы говорим о терпении, но нельзя повторять одно и то же. Это безумие — ожидать другого результата, делая одно и то же. Так что нам нужно стать лучше. Мы не можем повторять одни и те же ошибки снова и снова», — приводит слова Джеймса ESPN.

«Лейкерс» потерпел пять поражений в семи сыгранных матчах регулярного чемпионата НБА, и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерз» потерпел пятое поражение в сезоне НБА, уступив «Миннесоте».

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