CAS постановил допустить Конакбаева к выборам президента AIBA

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную ассоциацию бокса (AIBA) допустить представителя Казахстана Серика Конакбаева к выборам президента организации.

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Конакбаев не был допущен к выборам главы AIBA, поскольку не получил достаточного количества писем с поддержкой от национальных федераций, после чего подал жалобу в CAS, поскольку, по его словам, у него есть письма по крайней мере из 20 стран, поддержавших его кандидатуру, однако он опоздал с отправкой документов на несколько часов.

Ранее сообщалось, что исполком AIBA пожизненно дисквалифицировал экс-главу организации Чинг-Куо Ву.