ESPN: сын владельца «Лестера» намерен переименовать стадион клуба в честь отца

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Английский футбольный клуб «Лестер Сити» может переименовать свой домашний стадион в честь погибшего владельца команды Вишая Шриваддханапрабхи.
ESPN: сын владельца «Лестера» намерен переименовать стадион клуба в честь отца
  • Reuters

Как сообщает ESPN, Айяватт Шриваддханапрабха, являющийся сыном Вишая Шриваддханапрабхи, а также вице-президентом «Лестера», в ближайшее время обсудит с исполнительным директором клуба Сьюзан Уилан возможность переименования арены «Кинг Пауэр Стэдиум», чтобы увековечить память своего отца.

Отмечается, что Айяватт Шриваддханапрабха с большой долей вероятности станет временно исполняющим обязанности президента клуба.

Вишай Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолёта на парковке у домашнего стадиона «Лестера» после матча Английской премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал гибель владельца клуба.

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