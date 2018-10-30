ESPN: сын владельца «Лестера» намерен переименовать стадион клуба в честь отца
- Reuters
Как сообщает ESPN, Айяватт Шриваддханапрабха, являющийся сыном Вишая Шриваддханапрабхи, а также вице-президентом «Лестера», в ближайшее время обсудит с исполнительным директором клуба Сьюзан Уилан возможность переименования арены «Кинг Пауэр Стэдиум», чтобы увековечить память своего отца.
Отмечается, что Айяватт Шриваддханапрабха с большой долей вероятности станет временно исполняющим обязанности президента клуба.
Вишай Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолёта на парковке у домашнего стадиона «Лестера» после матча Английской премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал гибель владельца клуба.