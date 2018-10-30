Бывший тренер «Лестера» высказался о гибели владельца клуба Шривадданапрабхи

Бывший главный тренер английского «Лестер Сити» Клаудио Раньери высказался о смерти владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи, погибшего при крушении вертолёта.

«Я был ужасно потрясен этим известием. Он был хорошим и позитивным человеком. В раздевалке никогда не упрекал игроков за плохой результат, всякий раз находил добрые слова для всех. Он был светлым человеком. Все, чего он касался, становилось лучше. Мне очень грустно, я соболезную его семье», — цитирует Раньери Sky Sports.

Шриваддханапрабха купил «Лестер» в 2010 году, а в сезоне-2015/16 клуб именно под руководством Раньери впервые в своей истории стал чемпионом Английской премьер-лиги.

Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолёта на парковке у домашнего стадиона «Лестера» «Кинг Пауэр Стэдиум» после матча Английской премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».

Ранее УЕФА выразил соболезнования в связи с трагедией в Лестере.