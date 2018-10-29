Глушаков остался в запасе «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ с «Рубином»
- РИА Новости
Состав красно-белых выглядит следующим образом: Александр Максименко, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Марко Петкович, Александр Ташаев, Ивелин Попов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов и Софьян Ханни.
🔥 Наш состав на матч с @fcrk#РубинСпартакpic.twitter.com/3hzcNah7xx— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 октября 2018 г.
Вернувшийся к работе с основной командой полузащитник Денис Глушаков остался на скамейке запасных.
Матч «Рубин» — «Спартак» состоится на стадионе «Казань Арена». Начало — в 20:30 мск.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев договорился с Глушаковым, что полузащитник забьёт два мяча «Рубину».