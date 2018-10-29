Глушаков остался в запасе «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ с «Рубином»

Московский «Спартак» опубликовал стартовый состав команды на выездной матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

Состав красно-белых выглядит следующим образом: Александр Максименко, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Марко Петкович, Александр Ташаев, Ивелин Попов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов и Софьян Ханни.

Вернувшийся к работе с основной командой полузащитник Денис Глушаков остался на скамейке запасных.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится на стадионе «Казань Арена». Начало — в 20:30 мск.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев договорился с Глушаковым, что полузащитник забьёт два мяча «Рубину».