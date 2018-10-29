Адвокат Мамаева рассказал, сколько писем получает его подзащитный в день

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, сколько писем получает его подзащитный за один день.

«Мамаев получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. В том числе ему приходят письма в стихах», — сказал адвокат в беседе с RT.

11 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что к Мамаеву подселили нового сокамерника в СИЗО.