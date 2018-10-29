У Мамаева сменился сокамерник в СИЗО

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов, что к его подзащитному в СИЗО подселили нового сокамерника.

Об этом он рассказал в разговоре с RT.

Бушманов рассказал, что нового соседа футболиста зовут Александр. Ему около 30 лет, и он обвиняется по 159-й статье УК РФ (Мошенничество в сфере экономических преступлений).

Он отметил, что Мамаев много общается с Александром. Они вместе ходят в спортзал, и у них множество общих тем для разговоров.

11 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее Кадыров заявил, что Кокорина и Мамаева перевоспитают в «Ахмате» в случае их перехода.