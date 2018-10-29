Почётный президент Федерации фигурного катания оценил победу Туктамышевой на этапе Гран-при
- Reuters
«Я рад, что Лизе удалось преодолеть все травмы и различные тяжёлые психологические моменты, которые она пережила за последние три года, и вновь вернуться в элиту мирового фигурного катания», — заявил Писеев.
По его словам, Туктамышева — пример для всех российских молодых фигуристок, как сохранять конкурентоспособность.
Он выразил надежду, что спортсменка продолжит в том же духе и будет составлять конкуренцию Алине Загитовой и Евгении Медведевой.
Ранее Туктамышева рассказала, над какими элементами программы ей ещё надо поработать.