Лебедева рассказала, почему не удалось успешно обжаловать аннулирование медалей Пекина-2008

Легкоатлетка Татьяна Лебедева в беседе с газетой «Известия» рассказала, почему не удалось успешно обжаловать аннулирование медалей Олимпийских игр 2018 года в Пекине.

«У меня больше года шло разбирательство. Постоянно процесс откладывался, потому что мы наняли сильных экспертов», — заявила она.

По её словам, уже на первом этапе разбирательств была понятна вся сложность задачи.

«Мой адвокат сказал, что если мы выиграем это дело, то придётся 500 других решений по аналогичным делам отменять. А для WADA это будет всё равно что опорочить честь мундира, на что оно никогда не пойдёт», — сообщила спортсменка.

Как отметила Лебедева, она и её команда поняли, что их не слышат и что судиться дальше — это бросать деньги на ветер.

Легкоатлетка добавила, что некоторое время она обсуждала с юристами возможность обжалования решения в Федеральном суде Швейцарии и Суде по правам человека, но ей объяснили, что они могут отменить решение, только если оно принималось с нарушением процедурных моментов, а они нарушены не были.

«Поэтому я решила закрыть ту историю», — заключила Лебедева.

Ранее Лебедева рассказала, почему приняла решение согласиться на двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.