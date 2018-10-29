Бывшая жена Аршавина рассказала, как тот чуть не подрался с Сушинским

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала, как её муж едва не подрался с хоккеистом Максимом Сушинским из-за того, что не дал автограф его супруге.

«Если ты начинаешь давать автографы, то не можешь уже кому-то отказать, будет некрасиво, поэтому Андрей просил всех в ту ночь его не беспокоить. Мол, завтра мы тут все ещё будем — никому не откажу. В какой-то момент подошла какая-то девушка и спрашивает: «Можно с вами сфотографироваться?» Андрей спокойно повторяет всё то же самое про завтра. Подходит вторая девушка и говорит: «А жене Максима Сушинского можно?» Андрей говорит: «И жене Сушинского нельзя», — приводит слова Барановской «Матч ТВ».

По словам экс-супруги, неизвестно, в каком виде слова Андрея были преподнесены самому Сушинскому, но после этого хоккеист подошёл к Аршавину и начал разбираться.

«Краем глаза вижу: подошёл Сушинский, что-то сказал Андрею, и они пошли на улицу. Оказывается, он его повёл морду бить. Естественно, там огромное количество охранников, им, конечно, не дали подраться», — добавила Барановская.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин получил красную карточку в матче 31-го тура чемпионата Казахстана с «Иртышом».