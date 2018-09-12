Аршавин рассказал ребёнку, почему играет за «Кайрат»

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Российский полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин перед товарищеским матчем с санкт-петербургским «Зенитом» ответил на вопрос юного болельщика сине-бело-голубых, почему он выступает за свой нынешний клуб.
Аршавин рассказал ребёнку, почему играет за «Кайрат»
  • ©fckairat.com

«Из той команды («Зенит». — RT) меня выгнали — пришлось играть за эту», — с юмором сказал Аршавин на Youtube-канале санкт-петербургского клуба.

Аршавин является бывшим игроком «Зенита». Он выступал за петербургский клуб на протяжении десяти лет и в его составе трижды стал чемпионом России, а также по разу обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Аршавин играет за «Кайрат» с 2016 года.

Матч между «Зенитом» и «Кайратом» завершился со счётом 1:0 в пользу российского коллектива.

Ранее Аршавин поделился впечатлениями от возвращения в Санкт-Петербург.

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