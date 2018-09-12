Аршавин поделился впечатлениями от возвращения в Санкт-Петербург

Футболист казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от приезда в Санкт-Петербург на товарищеский матч с местным «Зенитом», за который долгое время выступал бывший игрок сборной России.

«Петербург поменялся. Грандиозный у нас город. Это начинаешь осознавать, когда не бываешь здесь часто», — цитирует Аршавина 78.ru.

Он также сказал, что коренные жители Санкт-Петербурга не ощущают всей красоты и величественности города.

«Когда ты родился в Санкт-Петербурге, для тебя Эрмитаж — это очередное здание, которое надо быстро проехать через пробки. А когда приезжаешь редко, то видишь, как красивы архитектура, каналы и Нева. Начинаешь осознавать, в каком городе ты родился»,— сказал Аршавин.

Бывший игрок сборной России также высказал мнение о новом стадионе «Крестовский», на который он первый раз вышел в футболке казахстанского «Кайрата». Большую часть карьеры Аршавина в «Зените» санкт-петербургский клуб проводил матчи на стадионе «Петровский».

«Даже сейчас, когда смотрю на стадион «Петровский», испытываю внутри приятное чувство ностальгии. Но все мечтали о современном европейском стадионе, на котором будет собираться много зрителей», — заявил Аршавин.

Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал минимальную победу над «Кайратом» в товарищеском матче.