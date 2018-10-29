СМИ: Лопетеги будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Реала»

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Руководство мадридского «Реала» обсудит отставку нынешнего тренера Хулена Лопетеги и назначение на этот пост Антонио Конте в понедельник.
СМИ: Лопетеги будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Реала»
  • Reuters

Об этом сообщает AS.

По информации испанского издания, в понедельник вечером руководство клуба проведёт собрание, на котором будет окончательно утверждено увольнение специалиста и назначение на его место итальянского тренера Антонио Конте.

Накануне «Реал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Барселоны» (1:5) в матче чемпионата Испании. Мадридцы проиграли пять матчей из последних семи и на данный момент занимают девятое место в таблице.

Ранее сообщалось, что Лопетеги попрощался с футболистами после поражения от «Барселоны».

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