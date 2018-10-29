СМИ: Лопетеги будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Реала»
- Reuters
Об этом сообщает AS.
По информации испанского издания, в понедельник вечером руководство клуба проведёт собрание, на котором будет окончательно утверждено увольнение специалиста и назначение на его место итальянского тренера Антонио Конте.
Накануне «Реал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Барселоны» (1:5) в матче чемпионата Испании. Мадридцы проиграли пять матчей из последних семи и на данный момент занимают девятое место в таблице.
Ранее сообщалось, что Лопетеги попрощался с футболистами после поражения от «Барселоны».
Real Madrid have called a board meeting for 19h this evening where it's anticipated that Lopetegui will be dismissed with Antonio Conte lined up to replace the Basque coach.#RealMadridhttps://t.co/fyTGipJczdpic.twitter.com/VFcUSx6BZ7— AS English (@English_AS) 29 октября 2018 г.