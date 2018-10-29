Шайба и две голевые передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Нью-Йорк» в матче НХЛ

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«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в  «Стэйплс-центре», завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

В составе «Рейнджерс» забили Тони Деанджело, Райан Спунер и россиянин Владислав Наместников, для которого эта шайба стала первой в сезоне. Павел Бучневич записал в свой актив результативную передачу.

Победу «Лос-Анджелесу» принесли шайбы Дастина Брауна, Тревора Льюиса, Алека Мартинеса и Ильи Ковальчука, отметившегося также двумя голевыми передачами.

Такой результат позволил «Кингз» прервать серию из шести поражений в НХЛ.

Ранее глава IIHF Рене Фазель высказался о возможном проведении матча между командами из КХЛ и НХЛ.

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