«Милан» обыграл «Сампдорию» в матче Серии А

«Милан» одержал победу над генуэзской «Сампдорией» в матче 10-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Сан Сиро», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Милан» забил первым — на 17-й минуте отличился Патрик Кутроне. «Сампдория» восстановила паритет и вышла вперёд благодаря голам Риккардо Сапонары и Фабио Квальяреллы на 21-й и 31-й минутах.

Россонери сравняли счёт ещё до перерыва. На 36-й минуте забил Гонсало Игуаин. Автором победного для «Милана» гола на 62-й минуте стал Сусо.

Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Эмполи» в Серии А.