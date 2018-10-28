«Милан» обыграл «Сампдорию» в матче Серии А

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«Милан» одержал победу над генуэзской «Сампдорией» в матче 10-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Сан Сиро», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Милан» забил первым — на 17-й минуте отличился Патрик Кутроне. «Сампдория» восстановила паритет и вышла вперёд благодаря голам Риккардо Сапонары и Фабио Квальяреллы на 21-й и 31-й минутах.

Россонери сравняли счёт ещё до перерыва. На 36-й минуте забил Гонсало Игуаин. Автором победного для «Милана» гола на 62-й минуте стал Сусо.

Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Эмполи» в Серии А.

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