Хет-трик Плотникова помог СКА разгромить «Слован» в вынесенном матче КХЛ

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Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хет-трик Плотникова помог СКА разгромить «Слован» в вынесенном матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Вене, завершилась со счётом 7:0 в пользу армейцев.

В составе СКА заброшенными шайбами отличились Патрик Херсли, Ярно Коскиранта, Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко, Олег Ли и Сергей Плотников, оформивший хет-трик.

Таким образом, СКА одержал свою 16-ю победу в сезоне, в то время как для «Слована» это 16-е поражение в чемпионате и четвёртое подряд.

В других матчах игрового дня финский «Йокерит» победил череповецкую «Северсталь» (3:2), а омский «Авангард» уступил нижегородскому «Торпедо» (1:3).

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ.

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