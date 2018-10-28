Хет-трик Плотникова помог СКА разгромить «Слован» в вынесенном матче КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Вене, завершилась со счётом 7:0 в пользу армейцев.

В составе СКА заброшенными шайбами отличились Патрик Херсли, Ярно Коскиранта, Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко, Олег Ли и Сергей Плотников, оформивший хет-трик.

Таким образом, СКА одержал свою 16-ю победу в сезоне, в то время как для «Слована» это 16-е поражение в чемпионате и четвёртое подряд.

В других матчах игрового дня финский «Йокерит» победил череповецкую «Северсталь» (3:2), а омский «Авангард» уступил нижегородскому «Торпедо» (1:3).

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ.