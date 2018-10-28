В соцсетях осудили грузинского боксёра, атаковавшего своего тренера

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Пользователи социальных сетей прокомментировали инцидент с участием грузинского боксёра Левана Шонии, который ударил собственного тренера после поражения от болгарина Спаса Генова.
В соцсетях осудили грузинского боксёра, атаковавшего своего тренера
  • © pixabay.com

Как отметил один из пользователей социальной сети «ВКонтакте», спортсмен не должен был так бурно реагировать на своё поражение.

«Проигрывать тоже надо уметь достойно», — заявил он.

Согласился с ним и другой пользователь, подчеркнувший, что «после драки кулаками не машут».

При этом другой пользователь обратил внимание, что тренер не остался в долгу и отвесил своему подопечному оплеуху. На его взгляд, наставник боксёра поступил правильно.

Ранее сообщалось, что грузинский боксёр атаковал своего тренера после поражения.

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