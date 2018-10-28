В соцсетях осудили грузинского боксёра, атаковавшего своего тренера

Пользователи социальных сетей прокомментировали инцидент с участием грузинского боксёра Левана Шонии, который ударил собственного тренера после поражения от болгарина Спаса Генова.

Как отметил один из пользователей социальной сети «ВКонтакте», спортсмен не должен был так бурно реагировать на своё поражение.

«Проигрывать тоже надо уметь достойно», — заявил он.

Согласился с ним и другой пользователь, подчеркнувший, что «после драки кулаками не машут».

При этом другой пользователь обратил внимание, что тренер не остался в долгу и отвесил своему подопечному оплеуху. На его взгляд, наставник боксёра поступил правильно.

Ранее сообщалось, что грузинский боксёр атаковал своего тренера после поражения.