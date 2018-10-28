«Арсенал» не смог одержать 12-ю победу подряд, сыграв вничью с «Кристал Пэлас» в АПЛ

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Лондонские «Кристал Пэлас» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» не смог одержать 12-ю победу подряд, сыграв вничью с «Кристал Пэлас» в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Селхёрст Парк», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Арсенала» забили Гранит Джака (51-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (56-я).

За «Кристал Пэлас» дубль с пенальти оформил Лука Миливоевич, реализовав 11-метровые на 45-й и 83-й минутах.

Такой результат не позволил «канонирам» одержать 12-ю победу во всех турнирах и тем самым повторить победную серию 2007 года.

Ранее сообщалось, что «Лестер» хочет перенести матч с «Саутгемптоном» из-за крушения вертолёта владельца клуба.

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