СМИ: «Лестер» хочет перенести матч с «Саутгемптоном» из-за крушения вертолёта владельца клуба

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Футбольный клуб «Лестер» перенёс воскресную тренировку, а также хочет перенести матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за крушения вертолёта владельца своей команды Вишая Шривадданапрабхи.
СМИ: «Лестер» хочет перенести матч с «Саутгемптоном» из-за крушения вертолёта владельца клуба
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, на утро воскресенья у коллектива было задумано облегчённое занятие, но игроков попросили не приходить на него.

Что касается переноса матча, который должен состояться 30 октября, то разрешение на перенос «Лестер» должен получить от Футбольной лиги Англии и «Саутгемптона».

Сообщалось, что владелец клуба был на борту вертолёта со своей дочерью. В некоторых СМИ появилась информация о его гибели, которая пока не была подтверждена официально.

ЧП произошло около домашнего стадиона «Лестера» после матча Английской премьер-лиги с «Вест Хэмом» (1:1).

Ранее сообщалось, что болельщики «Лестера» несут цветы к месту крушения вертолёта владельца команды.

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