Тренер Медведевой прокомментировал выступление своей подопечной на этапе Гран-при в Канаде

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление своей подопечной на втором этапе серии Гран-при в канадском Лавале.

«Она смогла, выполнила произвольную программу. Мы оба должны сделать выводы из вчерашнего выступления, и это тоже часть процесса и изменений. Думаю, мы сделали большой шаг. Сказал сегодня, что однажды она вспомнит эту короткую программу, которая так её опустошила, и поймёт, что она помогла ей вырасти», — приводит слова специалиста «360».

Он также добавил, что гордится российской спортсменкой, которая, по его словам, смогла преобразиться за 24 часа.

«Это большой шаг, и я уверен: во Франции мы должны быть ещё лучше. Произвольная программа не была блестящей, но она была хорошей», — сказал Орсер.

Медведева заняла третье место на Гран-при Канады после победы в произвольной программе, при этом после короткой программы она занимала седьмую позицию.

Ранее известный российский хореограф Илья Авербух выразил мнение, что Медведевой необходимо провести большую работу над ошибками.