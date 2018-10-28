Тренер Медведевой прокомментировал выступление своей подопечной на этапе Гран-при в Канаде

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Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление своей подопечной на втором этапе серии Гран-при в канадском Лавале.
Тренер Медведевой прокомментировал выступление своей подопечной на этапе Гран-при в Канаде
  • Reuters

«Она смогла, выполнила произвольную программу. Мы оба должны сделать выводы из вчерашнего выступления, и это тоже часть процесса и изменений. Думаю, мы сделали большой шаг. Сказал сегодня, что однажды она вспомнит эту короткую программу, которая так её опустошила, и поймёт, что она помогла ей вырасти», — приводит слова специалиста «360».

Он также добавил, что гордится российской спортсменкой, которая, по его словам, смогла преобразиться за 24 часа.

«Это большой шаг, и я уверен: во Франции мы должны быть ещё лучше. Произвольная программа не была блестящей, но она была хорошей», — сказал Орсер.

Медведева заняла третье место на Гран-при Канады после победы в произвольной программе, при этом после короткой программы она занимала седьмую позицию.

Ранее известный российский хореограф Илья Авербух выразил мнение, что Медведевой необходимо провести большую работу над ошибками.

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