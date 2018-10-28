Авербух считает, что Медведевой необходимо провести большую работу над ошибками

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Известный российский хореограф и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление Евгении Медведевой после её победы в произвольной программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадском Лавале.
Авербух считает, что Медведевой необходимо провести большую работу над ошибками
  • Reuters

«Отрыв от японки в десятые доли балла нельзя назвать уверенной победой Медведевой в произвольной программе. Для неё это очень важный турнир. Это вхождение в сезон. У Жени достаточно много ошибок, которые незаметны для зрителей, но их видят специалисты. Очень много прыжков с недочётами. В технической базе тоже много подводных камней, над которыми Жене надо интенсивно работать», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Он отметил, что если смотреть только на технику, то Медведева проиграла ближайшей преследовательнице пять баллов. Тем не менее он считает, что волнение двукратной чемпионки мира скоро уйдёт.

«Она должна показывать лучший результат на следующем этапе Гран-при и попадать в финал чемпионской серии. Третье место — далеко не гарантия финала», — добавил Авербух.

Медведева заняла третье место на Гран-при Канады, при этом после короткой программы она занимала седьмую позицию.

Ранее Тарасова прокомментировала выступление Медведевой на этапе Гран-при в Канаде.

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