«Зенит» и ЦСКА вошли в топ-100 самых популярных футбольных клубов в Twitter

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Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА вошли в топ-100 самых популярных футбольных клубов в Twitter по итогам сентября.
«Зенит» и ЦСКА вошли в топ-100 самых популярных футбольных клубов в Twitter
  • @zenit_spb
  • Twitter

Об этом сообщает агентство Deportes & Finanzas, которое проводило соответствующее исследование.

Популярность коллектива оценивалась по таким критериям, как количество лайков, репостов и комментариев под публикациями клуба.

Клуб с берегов Невы занял в этом рейтинге 44-е место, а армейцы — 76-е.

Лидером рейтинга стала испанская «Барселона», за ней расположился английский «Ливерпуль», а замкнул тройку мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «Зенит» поднялся на 16-е место в таблице коэффициентов УЕФА. 

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