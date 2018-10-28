Четыре игрока клуба НФЛ были арестованы в Лондоне за отказ заплатить по счёту в баре

Короткая ссылка
Четыре игрока в американский футбол команды «Джэксонвилл Джагуарс» были арестованы в Лондоне за отказ расплатиться по счёту в одном из баров города.
Четыре игрока клуба НФЛ были арестованы в Лондоне за отказ заплатить по счёту в баре
  • РИА Новости

Об этом сообщает BBC.

В клубе подтвердили, что игроки были задержаны, однако не стали называть их имена.

«Мы осведомлены, что четыре игрока были арестованы за отказ заплатить по счёту. Проблема уже решена, и спортсмены вернулись в команду», — сказано в заявлении клуба.

Счёт, который отказывались платить игроки, составлял £50 тыс.

Команда «Джэксонвилл Джагуарс» прибыла в Лондон, чтобы провести выездную игру регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги с «Филадельфия Иглз» на стадионе «Уэмбли».

Ранее Кадыров заявил, что Кокорина и Мамаева перевоспитают в «Ахмате» в случае их перехода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить