Четыре игрока клуба НФЛ были арестованы в Лондоне за отказ заплатить по счёту в баре
- РИА Новости
Об этом сообщает BBC.
В клубе подтвердили, что игроки были задержаны, однако не стали называть их имена.
«Мы осведомлены, что четыре игрока были арестованы за отказ заплатить по счёту. Проблема уже решена, и спортсмены вернулись в команду», — сказано в заявлении клуба.
Счёт, который отказывались платить игроки, составлял £50 тыс.
Команда «Джэксонвилл Джагуарс» прибыла в Лондон, чтобы провести выездную игру регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги с «Филадельфия Иглз» на стадионе «Уэмбли».
Ранее Кадыров заявил, что Кокорина и Мамаева перевоспитают в «Ахмате» в случае их перехода.