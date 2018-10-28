Грузинский боксёр после поражения атаковал своего тренера
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Спортсмен не хотел мириться с решением судей и попытался напасть на своего соперника, но наставник попытался его успокоить, за что получил несколько ударов от подопечного.
🤯🤣 Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p— Michael Benson (@MichaelBensonn) 27 октября 2018 г.
После этого Шония забрался на канаты и начал демонстрировать зрителям победные жесты.
Ранее сообщалось, что мать бойца ММА Ярославы Кичиной обругала судей после поражения дочери.