Грузинский боксёр после поражения атаковал своего тренера

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Грузинский боксёр Леван Шония, выступающий в полутяжёлом весе, атаковал своего тренера после поражения от болгарина Спаса Генова.
Грузинский боксёр после поражения атаковал своего тренера
  • © pixabay.com

Спортсмен не хотел мириться с решением судей и попытался напасть на своего соперника, но наставник попытался его успокоить, за что получил несколько ударов от подопечного.

После этого Шония забрался на канаты и начал демонстрировать зрителям победные жесты.

Ранее сообщалось, что мать бойца ММА Ярославы Кичиной обругала судей после поражения дочери.

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