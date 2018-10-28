Опубликовано видео с места крушения вертолёта владельца «Лестера»
СМИ опубликовали видео с места крушения вертолёта владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи.
- Reuters
В ролике, который опубликовало издание The Guardian, можно увидеть горящий вертолёт после падения.
ЧП произошло после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» — «Вест Хэм» (1:1).
Ранее СМИ указали место крушения вертолёта владельца «Лестера».
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