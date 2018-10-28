СМИ указали место крушения вертолёта владельца «Лестера»
Стало известно место крушения вертолёта владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи.
- Reuters
Место происшествия указано на сайте Тelegraph.co.uk — это парковка рядом с домашним стадионом «Лестера» «Кинг Пауэр».
ЧП произошло после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» — «Вест Хэм» (1:1).
Ранее в клубе прокомментировали инцидент.
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