СМИ указали место крушения вертолёта владельца «Лестера»

Стало известно место крушения вертолёта владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи.

Место происшествия указано на сайте Тelegraph.co.uk — это парковка рядом с домашним стадионом «Лестера» «Кинг Пауэр».

ЧП произошло после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» — «Вест Хэм» (1:1).

Ранее в клубе прокомментировали инцидент.