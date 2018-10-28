Тренер «Монако» Анри отметил игру Головина в матче Лиги 1 с «Дижоном»

Короткая ссылка
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал игру своей команды после ничьей в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном».
Тренер «Монако» Анри отметил игру Головина в матче Лиги 1 с «Дижоном»
  • Reuters

«У нас тяжёлая ситуация. Тем не менее команда старается бороться. Конечно, первые полчаса для нас были очень пассивными в атаке, но есть и позитивные моменты. Неплохо смотрелись Диоп, Силла и Головин», — приводит слова специалиста L'Equipe.

Он добавил, что ему необходимо сохранять позитив даже после таких игр.

«Три недели назад мы проиграли в подобном матче, сейчас же вырвали ничью. Это положительный аспект», — сказал Анри.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла десяти матчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить