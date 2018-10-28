Медведева прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при в Канаде
«Было много ошибок. Следующий этап Гран-при для меня во Франции... Хочу улучшить своё катание и сосредоточиться на своей технике, вращениях и прыжках. Я должна победить во Франции, чтобы быть уверенной в проходе в финал», — приводит слова спортсменки официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Медведева победила в произвольной программе в Канаде и заняла третье место по сумме двух программ.
Гран-при Франции будет проходить в период с 23 по 25 ноября.
Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что сильно нервничала в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде.