Медведева прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при в Канаде

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Российская фигуристка Евгения Медведева считает, что показала не лучший свой результат, выступая на этапе Гран-при в канадском Лавале.

«Было много ошибок. Следующий этап Гран-при для меня во Франции... Хочу улучшить своё катание и сосредоточиться на своей технике, вращениях и прыжках. Я должна победить во Франции, чтобы быть уверенной в проходе в финал», — приводит слова спортсменки официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Медведева победила в произвольной программе в Канаде и заняла третье место по сумме двух программ.

Гран-при Франции будет проходить в период с 23 по 25 ноября.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что сильно нервничала в произвольной программе на этапе Гран-при в Канаде.

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