СМИ: Футболисты и сотрудники «Балтики» не получают зарплату пять месяцев

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Футболисты и сотрудники калининградской «Балтики», которая выступает в ФНЛ, по информации СМИ, не получают зарплату на протяжении пяти месяцев.
СМИ: Футболисты и сотрудники «Балтики» не получают зарплату пять месяцев
  • © fc-baltika.ru

«В «Балтике» уже пять месяцев не платят зарплату, премиальные за прошлый сезон до сих пор не выплатили. Идут разговоры о бойкоте игр, как перед матчем с «Шинником». Людям просто не на что жить. Многие из них приезжие и не имеют своей жилплощади. Не платят не только футболистам, но и обслуживающему персоналу», — приводит слова источника «Чемпионат»

Отмечается, что руководство клуба не заинтересовано в улучшении ситуации.

«Руководству не нужен клуб в ФНЛ. На генерального директора вообще давно уже заведено уголовное дело. О какой премьер-лиге может идти речь, если команда не имеет финансов? «Балтика» не платит налоги, задолженности большие по всем направлениям, в том числе компаниям, которые занимаются перелётами, размещением в гостиницах», — добавил источник. 

Ранее нападающий «Арсенала» Джорджевич забил «Уфе» «ударом скорпиона».

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