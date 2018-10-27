Данк баскетболиста «Химок» Мики вошёл в число лучших моментов недели в Евролиге
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Лучшие десять моментов недели опубликованы на официальном Youtube-канале турнира.
Момент с форвардом подмосковной команды поместили на четвёртое место. «Химки» в том матче проиграли «Милану» со счётом 80:81.
На седьмой позиции также расположился данк нападающего московского ЦСКА Уилла Клайберна, который он сделал в матче с испанской «Гран-Канарией» (106:91).
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА де Коло признан самым ценным игроком четвёртого тура баскетбольной Евролиги.